Peut-on faire confiance aux plantes pour se soigner ?

Un remède de grands-mères ?

Une cure d’ortie contre la fatigue, du ginseng pour prévenir la grippe, de la passiflore contre le stress… Les plantes médicinales ont envahi les rayons des pharmacies et des grandes surfaces. Des spécialistes affirment que la phytothérapie permet de soigner plus de 80 troubles et maladies. Pendant des siècles, les plantes ont fourni aux hommes l’essentiel des remèdes.