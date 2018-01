Peut-on faire confiance aux avocats ?

Il faut dire, et l'ordre des avocats le reconnaît, que la facturation des avocats manque cruellement de transparence et de règles précises. Le métier étant une profession libérale, les tarifs peuvent être établis librement et varier à l’infini ! Ce qui a de quoi déstabiliser le client.

L'idéal serait de forfaitiser les prestations d'avocats ou d'obtenir des devis précis.

Mais comme ces pratiques restent rares dans la profession, "Questions à la Une" vous vient en aide le mercredi 17 janvier sur La Une et vous fournit quelques précieux conseils à suivre et erreurs à éviter.

Un reportage qui peut donc faire gagner pas mal d'argent aux consommateurs quand on sait qu'aujourd'hui, deux tiers d'entre eux n'osent pas saisir cette justice, par crainte de la fameuse facture d'honoraires.

Suivez cette enquête en compagnie de Franck Istasse le 17 janvier à 20h20 sur La Une.