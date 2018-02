Nouvelle formule de "Questions à la Une" : grands changements en perspective !

Cette rubrique, qui fait son apparition le 7 mars prochain, vous plongera au cœur même d’un lieu. De quoi approfondir une problématique en étant à l’écoute des acteurs de terrains.

"On envoie nos équipes qui passent plusieurs jours sur place, en se focalisant sur un lieu, sur un personnage, une association… explique le présentateur. On sera au plus proche du problème qu’on veut exposer. On est dans du caméra à l’épaule, ce qui est beaucoup plus vivant."

La première sera une immersion dans le milieu carcéral. Dans un seul et même lieu, "Questions à la Une" tentera de répondre à la question : "Nos prisons sont-elles inhumaines ?"