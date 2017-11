Nos agriculteurs vont-ils disparaître ?

Le constat est alarmant : leur niveau d’endettement a triplé en 30 ans ; les prix stagnent ou pire, régressent ; ils sont dans l’impossibilité d’engager de l’aide et se retrouvent souvent obligés de demander main-forte bénévolement auprès de leur famille et amis… Nos agriculteurs belges sont à la limite de l’écroulement. Si le taux de suicide dans la profession en Belgique est méconnu, en France on recense 400 à 600 suicides par an, soit trois fois plus que dans les autres catégories de la population.

Quelles sont les solutions envisagées pour sortir de ce modèle agricole européen en fin de vie ? Nos agriculteurs souffrent-ils en silence ? Autant de questions objectivées, chiffrées et traitées à travers le témoignage de quatre agriculteurs venus de différents horizons.