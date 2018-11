Les influenceurs ont-ils tué la pub ?

Ce même soir, "Questions à la Une" vous propose une première enquête inédite au cœur de nos égouts pour un sujet de société préoccupant.

Votre magazine se penche sur l’état du réseau qui se trouve sous nos pieds : les égouts. Une descente aux enfers ? Oui à en croire la Confédération Wallonne de la construction qui estime qu’il faudra 350 ans et des milliards d’euros pour ramener la situation à la normale tant l’état général est inquiétant.

Au quotidien, cela donne des égouts vétustes, souvent non entretenus qui provoquent effondrements réguliers en surface et pollutions insidieuses invisibles en sous-sol. Et comme l’argent manque puisque l’assainissement et la lutte contre les inondations ont absorbé tout le budget, les autorités ne réparent que l’extrême urgence. Les routes barrées depuis 3 ans, victimes de leurs égouts, sont choses courantes.

Ce reportage vous expliquera exactement pour quelles raisons aujourd’hui, en matière d’égouttage, Wallonie et Bruxelles creusent le trou !

Rendez-vous le mercredi 21 novembre à 20h20 sur La Une.