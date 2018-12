Les huissiers de justice, ont-ils tous les droits ?

L'enquête est ouverte !

"Questions à la Une" se penche sur le sujet en vous offrant une enquête de terrain inédite réalisée par Fabrice Gerard et Santos Hevia.

Dans cette émission, la parole sera donnée aux 2 parties : débiteurs et huissiers de justice.

D'un côté, les débiteurs, certains sont criblés de dette, d'autres se sentent harcelés par des huissiers de justice. Ils dénoncent les agissements considérés comme "abusifs" des officiers ministériels au travers de témoignages exclusifs.

De l'autre côté, les huissiers de justice. La plus grande étude a ouverte ses portes pour "Questions à la Une" et a répondu aux questions et critiques.