Le PTB et la légitimité des partis politiques en question

2. Faut-il "brûler" les partis politiques ?



Les sondages le disent : le manque de confiance des citoyens envers les institutions politiques est croissant. Questions à la Une a décidé de s’intéresser à l’une de ces institutions : les partis politiques.

Les partis politiques ont-ils encore leur raison d’être ? Leurs fonctionnements répondent-ils toujours aux attentes des citoyens, de leurs militants et membres ?

Nous avons rencontré des jeunes qui, malgré ce contexte politico sceptique, sont engagés dans un parti. Ils expliquent leurs déceptions, leurs motivations, leur envie d’y croire encore et disent attendre des changements de la part de leurs ainés.

Nous nous interrogerons aussi sur les idées et le fonctionnement d’une démocratie participative que de plus en plus de responsables politiques disent vouloir mettre en œuvre. Et nous essaierons de comprendre le pourquoi de cette "légitimité perdue" des partis politiques.

Une enquête d’Hervé De Ghellinck et Santos Hevia