Le diesel vit-il ses derniers jours ?

Faut-il brûler le diesel ?

C’est la question que s’est posée notre journaliste Jean-Christophe Willems. Car si pendant des années ce carburant a été le préféré des Belges, les choses ont complètement changé depuis le "diesalgate" de Volkswagen.

Les autorités se sont rendues compte que les rejets polluants étaient plus élevés qu’annoncé et une série de mesures ont été prises. Des zones de basse émission à Anvers et Bruxelles jusqu’au futur phasing out prochainement imposé par la Région Wallonne, l’automobiliste ne sait plus à quel saint se vouer.

D’autant que les prix ne cessent d’augmenter ! Cette augmentation du diesel, continue depuis 2 ans, résulte d'une stratégie du gouvernement qui, en privant le diesel de ses mesures fiscales avantageuses, entend rendre le parc automobile belge plus écologique.

Résultat des courses, désormais, moins de quatre voitures sur dix immatriculées dans notre pays disposent d'un moteur diesel, ressort-il des chiffres de la Fédération Belge de l'Automobile & du Cycle (Febiac).