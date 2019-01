Le diamant : un joyau moins brillant qu'il n'y parait ?

À chaque transaction, des milliers, voire des dizaines de milliers d’euros sont en jeu. L’an dernier, le secteur diamantaire a réalisé 46 milliards d’euros de chiffre d’affaire. Mais le monde diamantaire est en pleine mutation.

Les Indiens sont désormais plus nombreux et plus influents que les juifs à Anvers. La taille du diamant a d’ailleurs été largement délocalisée, en Inde. Les tailleurs anversois sont même en voie de disparition. Mais le diamant si glamour et si brillant a aussi sa face sombre...