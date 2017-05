La dernière de la saison

3. – Les quincados : génération fun ou pathétique ?



Ils ont entre 45 et 55 ans et vivent comme s’ils en avaient 25 de moins ! Leurs activités favorites : les sports extrêmes, les sorties, les consoles de jeu ou … la drague ! Dans un contexte d’allongement constant de l’espérance de vie les " quincados " - contraction de " quinquagénaires " et " adolescents " - sont de plus en plus nombreux et assument pleinement leurs comportements. Mais au-delà de l’image " fun " véhiculée, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer les conséquences de ces attitudes futiles, narcissiques voire irresponsables en matière d’autorité parentale, par exemple. " Les Quincados : génération fun ou pathétique ? " … c’est l’objet de cette enquête.

Une enquête de Thomas Rorive