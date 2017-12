Faut-il se méfier des jeux en ligne ?

Comme pour l’alcool et le tabac, c’est l’addiction qui pose problème. Pas d’exception pour le domaine du jeu, quand la dépendance s’installe, la perte de contrôle est totale. D’après l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et l'Observatoire des jeux, les joueurs en ligne seraient plus accros que les joueurs traditionnels.

Cette addiction aux jeux de hasard porte un nom, la ludopathie. En Belgique, la proportion de la population dépendante se situe dans les 2%. Une situation qui inquiète les pouvoirs publics…