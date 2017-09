Faut-il légaliser le cannabis en Belgique ?

Cette substance illégale est consommée régulièrement par un demi-million de Belges ! Plus les autorités les traquent, plus les organisations criminelles se renforcent. D’où cette question de la dépénalisation et de la gestion du phénomène par les autorités. Certains partis politiques sont pour, tout comme les associations de terrain et les criminologues spécialistes.

La prohibition coûte cher et ne procure aucun bénéfice. Les modèles de dépénalisation sont nombreux, adoptés par de plus en plus de pays étrangers. Questions à la Une en a étudié trois : de la culture locale au très lucratif modèle commercial US en passant par les " cannabis social clubs ".