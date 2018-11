Enquête sur les vaccins : pourquoi font-il peur ?

De plus en plus de parents hésitent à faire vacciner leurs enfants. Pour sortir de la méfiance et des débats stériles entre pro et anti-vaccins, cette enquête prend le parti de l'objectivité, en examinant les vaccins un par un, à la lumière du bénéfice et des risques de chacun. Quels sont ces risques ? Quid de leur fréquence ?

Les témoignages de parents sceptiques, de personnes ayant subi des effets secondaires néfastes ou au contraire, ayant pâti de la non-vaccination, nourrissent cette enquête passionnante sur les multiples enjeux de la vaccination.