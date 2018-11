Enquête sur les égouts : creusons-nous le trou ?

Oui à en croire la Confédération Wallonne de la construction qui estime qu’il faudra 350 ans et des milliards d’euros pour ramener la situation à la normale tant l’état général est inquiétant. Et encore, on ne connaît aujourd’hui que 25% du réseau wallon (20.000km) et 40% du réseau bruxellois (2000 km).

Double menace

Au quotidien, cela donne des égouts vétustes, souvent non entretenus qui provoquent effondrements réguliers en surface et pollutions insidieuses invisibles en sous-sol. Et comme l’argent manque puisque l’assainissement et la lutte contre les inondations ont absorbé tout le budget, les autorités ne réparent que l’extrême urgence. Les routes barrées depuis 3 ans, victimes de leurs égouts, sont choses courantes. Ce reportage vous expliquera exactement pour quelles raisons aujourd’hui, en matière d’égouttage, Wallonie et Bruxelles creusent le trou !