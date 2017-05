Election présidentielle à la Une

2. Peut-on vivre hors système ?

Depuis un an, entre les grèves dans différents secteurs et les nombreuses manifestations, les affaires politiques et les scandales financiers, il semblerait que quelque chose ne tourne plus rond chez nous. Du moins c’est le sentiment d’une partie de la population qui doute du monde politique, des banques, du système. Pas mal de personnes en ont marre et certains en ont tellement marre qu’ils quittent tout. Ils veulent sortir du système. Prendre le large. Mais est-ce si facile d’échapper à ce qui parfois nous semble opprimant? Est-il simple de vivre en dehors du système ? Comment peut-on vivre en dehors des clous ?

Peut-on vivre hors système ? C’est la question que nous nous sommes posée.

De la vie en yourte dans les bois ardennais à la vie sans argent, de l’invention de nouvelles formes d’économies à la création de lieux alternatifs, nous avons sillonné la Belgique à la recherche de l’oiseau rare, de personnes qui vivent réellement en-dehors du système.

Une enquête de Santos Hevia