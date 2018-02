Cures de vitamines : réellement efficaces ou business ?

"En 2015, les dépenses en compléments alimentaires, vitamines et minéraux compris, ont atteint en Belgique les 382 millions d’euros, rien qu’en pharmacie, et représentent 35 % de tous les achats qui y sont réalisés. Et plus de 20% de la population en consomme tous les jours" relate Sudinfo.

C’est un marché fructueux ! Mais attention avec l’automédication, celle-ci peut comporter des risques ou avoir des effets contre-productifs.

Si les scientifiques ne savent toujours pas prouver l’efficacité des vitamines prises en automédication, "au contraire, certaines d'entre elles peuvent avoir un effet néfaste à long terme" prévient le professeur Serge Hercberg dans Le Figaro.

En 2007, une étude a démontré que la prise en excès de certaines vitamines (A, E et bêta-carotène) était associée à une hausse de la mortalité.