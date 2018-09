C’est la rentrée pour "Questions à la Une" !

Dans certains secteurs, pourtant, la Chine effraie. Dans la forêt de Soignes, cela fait près de 10 ans que les Chinois rachètent nos hêtres et les scieries wallonnes craignent pour leur survie.

Dans les secteurs plus stratégiques comme les réseaux d’électricité, on s’en méfie et on réclame des garde-fous. En Europe de l’Est, où ils développent les mines à charbon et investissent massivement dans les infrastructures, des associations dénoncent les abus et redoutent leur influence future.

Que nous veulent les Chinois ? Sont-ils le nouvel eldorado ? Faut-il les craindre ou s’en méfier ? Est-ce une réelle opportunité ? L’avenir est-il forcément chinois ?