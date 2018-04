Ambassadeur, une fonction méconnue : à quoi sert-elle vraiment ?

Les ambassadeurs sont souvent présentés comme des personnages mondains, protocolaires et langues de bois. La réalité correspond-elle à ces clichés ? A quoi servent les ambassadeurs belges ? De quoi leur vie quotidienne est-elle faite ? Que dépense la Belgique pour être représentée aux quatre coins du monde ?

"Questions à la une" a suivi des ambassadeurs en poste en Europe et au Proche-Orient. Même métier, deux réalités : à Londres, Rudolf Huygelen défend les intérêts économiques de la Belgique et tente de percer les défis du Brexit. En Jordanie et en Irak, Hendrik Van de Velde est plongé dans la crise des réfugiés et les questions de sécurité.

