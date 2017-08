Connaissez-vous l'âge idéal pour se marier ?

26 ans ! Voici le bon âge pour s’engager avec sa moitié !

Ce n’est pas nous qui l’affirmons mais une étude menée par deux américains, Brian Christian, journaliste, et Brian Griffiths, professeur en sciences cognitives.

Leur recherche s'est basée sur la tranche d'âge pendant laquelle l'on est généralement à la recherche de l'amour et de l'âme sœur, entre 18 et 40 ans. Ils y ont appliqué leur théorie des 37%.

Cette règle, développée dans leur ouvrage, stipule qu’un individu doit faire un choix lorsqu’il arrive à 37 % de ses potentialités. En gros, pour prendre une bonne décision, il ne faut pas se précipiter ni trop attendre non plus ! Et c’est valable tant en amour que dans de nombreux autres domaines !