" Quadras ", la série déjà en route pour une saison 2?

Avec ses dialogues relevés et son humour pimenté, la série "Quadras" nous raconte le mariage riche en rebondissements d’Alex et Agnès. Dans cette ambiance où les non-dits et les rancœurs (à peine) voilées règnent, chaque protagoniste nous donne son regard sur l'union de ceux deux quadras...

Série de qualité

La série nous fait passé du rire aux larmes. Elle dépeint, sans tabou ni préjugé, cette nouvelle génération de "plus de 40 ans" qui a choisi de se libérer des contraintes et de la vie (trop) linéaire de leurs parents ! C'est la force de " Quadras ". Ajoutez à cela un casting de haut vol - Alix Poisson et François-Xavier Demaison pour ne citer qu'eux - et vous avez devant les yeux l'une des pépites télévisuelles que la fiction française propose actuellement !

Une saison 2 !

Si la série vous séduit tous les dimanches du mois d'août sur La Une, elle a aussi charmé ses producteurs (dont la RTBF fait partie ). A tel point que M6 se serait engagé à produire un deuxième volet de "Quadras" !

En attendant de découvrir cette suite, les 2 prochains épisodes de " Quadras " sont à voir ce dimanche 20 août à 20h50 sur La Une !