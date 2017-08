" Quadras ", la nouvelle série de l'été avec Alix Poisson et François-Xavier Demaison

Cet série inédite de l’été se décline sur le mode d’une comédie-chorale en 8 épisodes. Elle raconte l'histoire du mariage d’Alex et Agnès mais aussi de leurs proches. Et il y en a pour tous les goûts...

La mariée est entourée de sa sœur Anne, institutrice en plein burn-out, de sa mère Sylviane totalement aigrie et de son père Gérard, remarié à la bien trop jeune et belle Bogdana. Sont également présents la meilleure amie d’Agnès, Katia, accompagnée de son mari Damien, ex-DJ, et de leurs deux enfants, tous fraîchement reconvertis à l’agriculture bio.

Du côté d’Alex, on trouve Jeanne, sa fille, Myriam, sa mère, franchement hostile à cette union, Julien, son meilleur ami, toujours plus ou moins bien accompagné, et Gilles, son comptable mais surtout son ami.

La cérémonie est animée par l’inénarrable Didier à l’humour décalé et incompris. Du vin d’honneur au petit matin, les rebondissements vont se multiplier mettant les nerfs de tout le monde à rude épreuve…

Une noce à suivre tous les dimanches l'été dès du 06 août au 27 août sur La Une à 20h50.