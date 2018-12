Une saison 10 pour "Profilage" ?

Pas de repos pour notre commandant qui se retrouve confronté à une scène particulièrement macabre pour sa première enquête depuis son réveil. Un tueur enragé a assassiné la concierge d'un immeuble, et, comble de l’horreur, on retrouve dans un des appartements des mannequins représentant une famille décédée il y a un an...

Ensuite, dans l'épisode qui clôture la saison 9, c’est le passé de Thomas Rocher qui resurgit sous la forme du suicide d’une ancienne petite amie qui l'accusait de harcèlement. Mais pour l'équipe, il ne fait aucun doute que cette mort est une mise en scène et qu'elle a été assassinée. Pour élucider cette affaire, Rocher et Adèle vont plus que jamais se mettre en danger !