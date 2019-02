Shy'm rejoint "Profilage" pour la saison 10 !

En effet, Shy'm va, en intégrant "Profilage", faire ses premiers pas dans le monde de la comédie, d'où la stupeur des nombreux fans de la série. Diane Dassigny, l'interprète de Jessica, donnait son avis sur ce changement de casting pour Le Figaro :

"(...) Je ne sais pas quel sera son personnage exactement, c’est en écriture mais une nouvelle tête apporte forcément du changement dans les interactions entre les personnages : par exemple, elle et Jessica s’entendront-elle ou pas? Cela va être l’aventure et l’inconnu. C’est très excitant. On commence à tourner mi-mars."