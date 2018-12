Revoir les épisodes 5 et 6 de "Profilage" saison 9

Vous avez manqué les épisodes 5 et 6 de "Profilage" ? Profitez de notre séance de rattrapage jusqu'au 23 décembre sur RTBF Auvio.

Alors qu'Adèle vient de déposer son fils Ulysse à l'école, elle découvre une femme aux habits couverts de sang qui attend devant l'établissement. Elle disparaît avant qu'Adèle n'ait pu lui porter secours. Bien décidée à découvrir qui est cette femme en détresse, la criminologue fait appel à ses collègues de la DPJ et découvre bientôt que sa vie a été frappée par une terrible tragédie...

Dans votre deuxième épisode de la semaine, le Commandant Rocher et Adèle sont appelés sur une scène de crime particulièrement atroce. Une lycéenne a été étranglée, puis on lui a crevé les yeux. Un témoin a assisté au meurtre. Malheureusement, il s'agit d'une jeune fille aveugle, la meilleure amie de la victime. Pour arrêter le tueur, l'équipe de la DPJ peut s'appuyer sur l'aide d'Olivia, une nouvelle stagiaire en criminologie recrutée par Adèle. Et son aide se révèle précieuse lorsque l'affaire prend une tournure très personnelle et qu'Adèle est directement prise pour cible par le meurtrier...

La suite, c'est samedi prochain, le 22 décembre à 21h sur La Une.