Revoir les épisodes 3 et 4 de "Profilage" saison 9

Séance de rattrapage pour ceux qui auraient manqué les derniers épisodes de "Profilage" samedi dernier ! Des nouveaux épisodes qui raviront les fans puisque le duo Rocher/Delettre est enfin réuni sur le terrain après 5 ans de séparation.

Et pour cause, l'équipe est appelée d'urgence sur une nouvelle affaire : une femme enlevée dans la nuit sur une route de campagne. C'est la troisième victime à disparaître sans laisser de traces depuis six mois. Pour leur première nouvelle enquête, Adèle et le Commandant Rocher vont devoir réapprendre à travailler ensemble pour sauver ces femmes avant qu'il ne soit trop tard...

Dans votre deuxième épisode, l'équipe du Commandant Rocher est confrontée à un mystère, le corps d'un homme est retrouvé dans une pièce fermée de l'intérieur. Personne n'a pu entrer ou sortir. Notre seul témoin est la petite-fille de la victime, qui a 5 ans. Interrogée par Adèle, elle dessine ce qu'elle a vu : une grande silhouette noire inquiétante, avec un chapeau haut de forme...

Vos épisodes restent disponibles jusqu'au 16 décembre sur RTBF Auvio, tandis que la suite vous donne rendez-vous sur La Une le samedi 15 décembre à 21h.