Revoir les derniers épisodes de "Profilage" saison 9

S09 ep09 : Coup de foudre C'est une mise en scène macabre qui attend le Commandant Rocher pour sa première enquête depuis son réveil : un tueur enragé a assassiné la concierge d'un immeuble, et on a retrouvé dans un des appartements des mannequins représentant une famille décédée il y a un an... La fille aînée de la famille, seule survivante, est sur les lieux, traumatisée par ce spectacle... Qui peut en vouloir à ce point à cette jeune fille plongée en plein deuil ? Lorsqu'Hyppolite relie le meurtre à trois affaires non élucidées, l'équipe comprend qu'un tueur en série rode, et qu'ils doivent l'arrêter avant qu'il ne fasse une autre victime...