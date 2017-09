Profilage : qui est Argos, le bourreau d'Adèle ?

La relation ambiguë entre Adèle Delettre et son bourreau Argos est le fil rouge de cette huitième saison. Celui qui a enlevé la criminologue dans son enfance et tué sa sœur jumelle a enfin dévoilé son visage : c’est l’acteur Thierry Gimenez qui a été choisi pour incarner le mal.

Un choix assez difficile comme l’expliquait Fanny Robert, co-créatrice de la série, au Parisien : "cela a été compliqué car on nous présentait des gens évidents. Or, Argos est quelqu'un de subtil. Et puis, nous avons eu une illumination en voyant Thierry Gimenez. Il a ce mélange de distance glacée nécessaire au rôle et de profonde humanité".

L’acteur d’"Ainsi soient-ils" n’en est pas à sa première série policière, il a déjà été aperçu dans "Julie Lescaut", "Diane, femme flic" et "Engrenage". Après avoir incarné le père Dominique Bosco pendant trois ans, l’acteur s’enthousiasmait d’endosser le rôle du méchant : "il y a toujours une jubilation à interpréter un salaud car il y a plus de complexité à jouer" révélait-il au Parisien.