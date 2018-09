"Profilage" perd une nouvelle fois son actrice principale !

"Même si demain nous allons encore enfiler nos costumes de flics et pour quelques jours encore, je te remercie pour toutes ces années que j’ai passées à tes côtés. Que d’aventures ! Presque autant d’heures, que de séquences... Tellement de scènes et tellement d’émotions... Parfois même avec ton double, cette jumelle quel enfer !" écrit-il sous une photo de la comédienne, avant de complimenter ses talents d’actrice.

"Je te dis bravo et merci pour tout ce que tu as donné et que tu donnes encore. Ta voix et tes yeux ont donné de la vérité à ton personnage... Ta présence et ton émotion lui ont donné cette puissance si forte, si attachante... PROFILAGE peut te dire merci, ROCHER lui aussi !"

"Moi je te dis merci pour le partage, la complicité et la joie dans le travail, durant toutes ces saisons, c’est une chance et un grand plaisir pour le collègue que je suis... Bravo et merci Roudet !" a conclu l’interprète du commandant Rocher.