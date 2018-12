Profilage : les épisodes 7 à 8 sont à revoir !

Vos épisodes sont à revoir gratuitement jusqu'au samedi 29 décembre sur RTBF Auvio. Le grand final de la saison 9, soit les derniers épisodes avant le départ de l'actrice Juliette Roudet, vous attend le samedi 29 décembre à 21h05 sur La Une. Soyez au rendez-vous !

Épisode 7 : Fuir

Adèle a percé le secret que Rocher protègeait depuis des semaines, et leur relation de confiance s'en trouve ébranlée... Mais ils doivent passer outre quand ils sont appelés sur une nouvelle affaire intriguante : deux corps ont été retrouvés dans une cabane isolée dans les bois. La première victime a été tuée il y a quelques jours, et la seconde il y a plus de 10 ans... Pourquoi un tel laps de temps entre les deux meurtres ? La réponse se trouve peut-être sur les murs de la cabane : le prénom " Nora " y a été gravé partout frénétiquement... Adèle et Rocher découvrent qu'il s'agit d'une jeune femme harcelée depuis des années par un fou. Le temps leur est compté pour la retrouver avant le meurtrier...