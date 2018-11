"Profilage" est de retour : tout savoir sur la saison 9 !

C’est un double épisode intitulé "Nouveau départ" qui ouvre le bal, et il porte plutôt bien son nom puisqu’il nous projette 5 ans plus tard. Et que de changements au sein de l’équipe !

Le Commandant Rocher s’apprête à devenir Commissaire, Jess a passé tous les concours pour devenir lieutenant, et contre toute attente elle a épousé Hyppo.

Quant à Adèle, c’est à Paris qu’on la retrouve. La criminologue a tout quitté, Arles et son job, et est sur le point d'épouser Gabriel, l’homme de ses rêves… jusqu’à ce qu’on la contacte pour un meurtre particulièrement violent et étrange.

Le commandant Rocher et Adèle seront enfin réunis sur une affaire après 5 années sans s’être vus ! Vont-ils enfin s’avouer ce qu'ils n'ont jamais réussi à se dire ?