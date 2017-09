Juliette Roudet quitte Profilage le temps de retourner à "ses premières amours"

Ce sport, qu’elle pratique depuis l’âge de 10 ans, est une bouffée d’air frais dans son emploi du temps très chargé : "pour moi, c’est très important d’avoir une respiration, un ailleurs, expliquait-elle à Télé 2 semaines. Profilage prend énormément de temps dans ma tête, mon emploi du temps. Aller voir ailleurs pour mieux revenir, c’est aussi de l’air à apporter à la série".

Plus qu’une passion, la danse lui a permis de donner une identité propre à Camille, la sœur jumelle d’Adèle qu’elle interprétait également. Elle s’explique au Parisien : "La danse m'aide... J'ai vite cherché une manière différente de me déplacer quand je suis Camille. Je change ma voix, mon regard, ma façon de pencher la tête. Mais, ce n'est pas simple de passer dans la même journée d'Adèle à sa sœur. C'est deux fois plus de boulot !".