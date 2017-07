Quel avenir pour les actrices de Pretty Little Liars ?

L'agenda des actrices ne se ressemble pas ! Ashley Benson (Anna Marin), Sasha Pieterse (Alison DiLaurentis) sont ainsi déjà en vacances et à la recherche de projets. Shay Mitchell (Emily Fields) sera quant à elle à l'affiche de Cadaver fin août 2017. Troian Bellisario (Spencer Hastings) jouera prochainement dans trois films Feed, Chuck Hank and the San Diego Twins, et Clara. Enfin, Lucy Hale (Aria Montgomery) a déjà retrouvé de l'emploi dans la série Life Sentence.