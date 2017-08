Pretty Little Liars : la série qui déchaine le web

Lors de la saison 2015/16, "Pretty Little Liars" est devenu le programme TV le plus discuté sur les réseaux sociaux avec plus de 270 millions d'interactions sur Facebook, Instagram, Tumblr et Twitter, soit près de 100 millions plus que "The Walking Dead", le numéro 2.

L'ultime épisode de "Pretty Little Liars" devient le sujet TV le plus tweeté de 2017 !

Diffusé ce mardi 27 juin sur Freeform aux États-Unis, le dernier épisode intitulé "Til DeAth Do Us Part", a généré plus d'1,7 millions de tweets. Il s'agit en fait du deuxième épisode le plus discuté de la série pour adolescents après "Now You See Me, Now You Don't", commenté 1,8 millions de fois, qui clôture la première partie de la saison 4.

Des adieux TRÈS attendus !

D'après les chiffres publiés par Nielsen, 1,4 millions de téléspectateurs ont suivi les adieux des jeunes femmes. Reste à voir maintenant ce que vont devenir les actrices de Pretty Little Liars.

C.B.