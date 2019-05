Rencontre avec BIG BEN, le double champion belge de beatbox

Il y a des gens qui ont du talent pour faire plein de choses avec leur bouche. Non, nous ne sommes pas dans la spéciale sexe, mais on va parler musique. La personne que vous allez découvrir est un beatboxer. Et pas n'importe lequel, c'est le champion belge de beatbox.

Big Ben fait du beatbox depuis qu'il a 14 ans. Aujourd'hui, il est l'un des rares beatboxers belges à pouvoir vivre de sa passion. Après avoir découvert des vidéos de beatbox sur le web, Big Ben s'est rapidement lancé et s'est entraîné tout seul pendant longtemps.

Il a ensuite commencé à faire de la compétition et s'est fait un nom dans le milieu. Il a voyagé en Allemagne, en Lituanie, en France ... pour beatboxer ou pour juger d'autres beatboxers dans les compétitions.

Big Ben filme ses prestations et les publie sur Youtube où il récolte des millions de vues, ce qui lui assure une certaine visibilité dans ses projets.

Pour voir le reportage complet, regardez la vidéo ci-dessous !

