Pop M!, votre magazine pop culture, est de retour

Après quelques mois d'absence, Cathy et l'équipe de Pop M! reviennent avec de nouveaux sujets, interviews et enquêtes autour de la pop culture.

Dès ce 16 mars à 22h15 sur La Deux et Auvio, découvrez notamment un entretien inédit avec le chanteur français Eddy De Pretto, le Vu de l'émission "Mariés au premier regard" et la Pop Story des jeux télé.

L'enquête de la semaine, réalisée par Titouan Marichal, concerne l'association d'artistes avec des marques. C’est la nouvelle tendance de ces derniers mois pour des entreprises telles que la Stib ou Havana Club: assurer la promo d’un artiste et ainsi profiter de son image.

Alice Fach, une chorégraphe arlonnaise qui a dansé avec les plus grands à Los Angeles, sera le portrait de la semaine, réalisé par Marion Jaumotte. On vous racontera également le fiasco énorme qu'a été le Fyre Festival et l'homme derrière lui : Billy McFarland.

Ne ratez pas ce programme particulièrement alléchant ce samedi 16 mars à 22h15 sur La Deux et sur Auvio. Et découvrez des séquences inédites sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.