Pop M!, votre magazine pop culture, en replay sur Auvio

"Pop M!" comme magazine, M! comme média-pop et M! comme mercurochrome ! Chaque semaine, Cathy Immelen et la rédaction de Pop M! vous racontent les phénomènes de la pop culture. Un magazine sur la Pop culture et le monde actuel. La Pop Story racontera la grande histoire d'un produit de la pop culture. Le Chic et Choc dressera le portrait d'une personnalité cachée derrière un phénomène de la pop culture. Le Vu vous fera (re)découvrir une série ou une émission télé du moment via le regard décalé de la rédac. Tout ce que vous n'avez pas repéré, garanti sans spoiler, promis. Le Pop 3 dressera le top 3 des visages qui ont marqué l'actu pop de la semaine, avec humour.