On décrypte le début de la dernière saison de Game of Thrones

C'est une des séries les plus regardées et piratées dans le monde qui a fait son grand retour depuis quelques semaines. Game of Thrones en est à sa huitième et ultime saison. Alors on a enfermé Pierre Scheurette tout un week end pour mater tous les épisodes.

Attention, spoilers si vous n'avez pas vu le premier épisode de la huitième saison ! Entre les "Winter is coming", les histoires de famille un peu compliquées et les scènes de sexe, on découvre tous les ingrédients principaux qui font le succès de la série.

Regardez tout le Vu de Game of Thrones dans la vidéo ci-dessous !

