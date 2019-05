On casse les clichés sur le sexe avec Céline Tran

C'est une des stars du porno les plus connues des années 2000-2010. Aujourd'hui, Céline Tran de son vrai nom est désormais autrice de bandes dessinées et coach bien-être et sexualité. On lui a demandé de casser (ou pas) certains clichés sur la femme et le porno en général.

1) "Être actrice porno et maman, c'est impossible."

"Je pense que c'est difficile d'être actrice X active et de fonder une famille et même d'être amoureuse, mais ce n'est que mon opinion personnelle. "

2) "Le porno, c'est que pour les mecs."

"Les chiffres et les statistiques parlent suffisamment pour montrer que beaucoup de femmes et de couples regardent du porno.Mais effectivement le porno qui se vend le plus est quand même plus orienté vers les fantasmes masculins."

3) "Les vieux ne font plus l'amour."

"Alors, ça justement, c'est n'importe quoi. Je pense qu'on ne parle pas assez, même pas du tout de la sexualité des seniors. Pourquoi est-ce qu'après la ménopause ou après un certain âge, il n'y aurait plus de sexualité ? Pas du tout, elle évolue, c'est ça qui est intéressant. Et la libido, on peut aussi la perdre plus jeune, c'est quelque chose de complexe et fragile, il faut savoir l'entretenir."

4) "Les sextoys, c'est pour les filles célibataires."

"Non, le sextoy, c'est pour tous ceux et celles qui veulent se faire plaisir de temps en temps qu'ils soient célibataires ou en couple. Et ce n'est pas que pour les femmes."