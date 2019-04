Les grands aventuriers à la télévision

Bear Grylls, 44 ans et ancien soldat des forces spéciales britanniques est le plus célèbre des aventuriers. Il n'a peur de rien, il boit et mange tout.. même son urine " si j’urine simplement par terre, je gâche les fluides ". En 2006, il est le héros d’une télé-réalité intitulée " Seul face à la nature ", diffusée aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Inde, en France et en Belgique.

L'émission relate les aventures de Bear Grylls placé dans un environnement sauvage. Son but premier est de retrouver la civilisation dans un délai de dix jours en faisant appel aux techniques de survie en milieu hostile. Bear Grylls n'emporte le plus souvent pas plus qu'un équipement minimal : un couteau, une gourde et une pierre à feu.

Des aventuriers ou presque…

Certains aventuriers de la télévision ne sont pas tout à fait des vrais aventuriers.

Moundir, 45 ans, ne ressemble pas à un aventurier mais fait parler de lui. "Moundir c’est le Mike Horn halal". Moundir se fait connaître du grand public lorsqu'il participe, en 2003, à l'émission de télé-réalité "Koh-Lanta". S'il ne sort pas victorieux, ses nombreux emportements et son franc-parler le font remarquer.

En 2016, il est au coeur d’une nouvelle télé-réalité " Moundir et les apprentis aventuriers." Au début, cette émission commence bien avec des candidats qui s’entraident mais très vite, ils sont rattrapés par leur caractère. Ici, Moundir ne fait que présenter.

Une chose est sûre, les aventuriers à la télévision séduisent le public qui est en recherches de sensations fortes et de découverte.

