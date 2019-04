Les Furries, ces personnages mi-humains mi-animaux

Il y a des gens qui aiment se déguiser en licorne, ou en Donald Trump. Il y en a d'autres qui préfèrent les costumes d'animaux anthropomorphiques. On les appelle les Furries. Il portent des costumes mi-hommes mi-animaux, des personnages créés de toute pièce qui peuvent coûter très cher.

Marion Jaumotte a rencontré Maïté Tapaï, une artiste liégeoise qui crée des fursuits. Elle nous a fait découvrir son univers coloré et particulier. La créatrice crée toutes les pièces des costumes avec plusieurs matières : silicone, résine, fourrure ...

Ses clients lui envoient des images avec leur commande précise et Maïté conçoit le costume sur mesure. Entre 2000 et 3500€, le costume n'est pas donné mais demande entre 160 et 200 heures de travail. France, Suisse, Angleterre ... les créations de l'artiste sont exportées dans plusieurs pays.

Pour voir la suite du reportage, regardez la vidéo ci-dessous !

