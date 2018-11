Le rétrogaming ou la nostalgie des gamers

Donc, dans le rétrogaming, ce que les gens cherchent, c’est la nostalgie et surtout le contact social qu’on a perdu avec de nouveaux jeux plus individualistes.

"On le perd progressivement malheureusement. Il y a encore des jeux qui permettent de jouer à deux ou à plusieurs sur un même écran mais ça devient de plus en plus rare. Ici, au contraire, on insiste sur la communauté et le rassemblement."

Avec les nouveaux jeux et les nouvelles technologies, on pourrait penser que les deux marchés sont en concurrence directe. Selon Rémi Lach, c'est plutôt le contraire.

"Je pense que c’est complémentaire. On touche deux publics différents. On le voit avec la Ness Mini, ce genre de consoles qui réapparaissent et qui sont adaptées aux technologies actuelles."

Le rétrogaming a créé un réel marché et de nombreux commerçants ont profité de l'occasion pour vendre certains jeux très cher et se faire une fortune. Le phénomène a également fait naitre de nouveaux emplois, comme le customing de consoles.

Pour découvrir ce sujet, on vous propose de regarder le reportage complet en vidéo ci-dessous !

Pop M! est diffusée tous les samedis à 21h40 et les dimanches à 19h20 sur La Deux et Auvio.