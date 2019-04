Le phénomène Marie Kondo, l'art du rangement

Elle a débarqué en début d’année sur Netflix et révolutionne l’art du rangement. La Japonaise Marie Kondo est devenue en quelques années la gourou du désencombrement, au point de transformer la vie de certains.

En rencontrant une adepte de Marie Kondo, on comprend que cette méthode permet surtout de nous interroger sur nos besoins. L'idée est réellement de ne retenir que ce qui est essentiel et ce qui procure de la joie.

"On apprend à mieux se connaître et mieux définir ce que l'on attend de la vie".

Le livre expliquant la méthode KonMari a été traduit dans plus de 30 langues et vendu à plus de 8 millions d'exemplaires dans le monde. Après Netflix, Marie Kondo construit un véritable business en vendant ses propres boîtes de rangement et en créant un réseau mondial de consultants officiels. En Belgique, cinq ont ce statut officiel. On en a rencontré une.

