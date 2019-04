Le Grand Cactus décrypté dans Pop M!

Sur la Deux, on a des émissions d'information ... Et puis, on a des émissions un peu plus légères. Un jeudi sur deux, Jérôme de Warzée, Adrien Devyver et leur équipe proposent deux heures de franche rigolade et de farces bien senties dans le Grand Cactus. Une émission qu'on a maté pour vous. C'est le Vu, signé Pierre Scheurette.

On fait le tour des chroniqueurs dont Thierry Luthers, le "Pierre Tchernia de la bande" qui n'hésite pas à plomber l'ambiance en évoquant les décédés. Il y a aussi Livia Dushkoff et surtout David Jeanmotte qui est aussi chauffeur de salle.

