L'histoire du porno en 4 minutes

Le sexe, c'est aussi une grande histoire d'images. Des mauvais films des années 70 aux images brouillées sur Canal+, on revient sur la grande histoire du porno'.

Depuis l'Antiquité, on trouve des fresques très explicites. La pornographie apparaît pourtant réellement en même temps que le cinéma, vers 1896. "Le Coucher de la mariée" est considéré comme le premier film érotique de l'histoire.

Bien plus tard, en 1969, le cinéma porno sort de la clandestinité et est progressivement autorisé dans l'ensemble des pays occidentaux. Cela devient une véritable industrie. Les films arrivent à la télé dans les années 1980 et le genre explose avec l'arrivée d'internet. En 2017, il y a eu 30 milliards de visites sur Pornhub. Bientôt, on consommera le porno en réalité virtuelle ...

Regardez toute l'histoire du porno en vidéo ci-dessous !

