L'histoire d'un tube du football, "Seven Nation Army"

Il y a quelques années, "Seven Nation Army" se transformait en hymne entêtant dans tous les stades du monde. Et c'est un peu en partie grâce aux Belges. Comment la chanson d'un petit groupe américain a pu se propager dans les stades du monde entier ?

L'histoire commence en octobre 2003 lors d'un match du Milan AC contre le FC Bruges. Les supporters belges se retrouvent avant le match pour boire des verres dans des cafés. Le titre des White Stripes résonne dans l'un d'eux et les Brugeois l'adoptent comme hymne pour la soirée. Ils fêtent l'unique but du match en le scandant à tout-va.

Trois ans plus tard, un autre club italien vient jouer en Belgique et reprend le fameux "po po po po po po po" à son tour. Le chant est ramené en Italie et devient son hymne officieux durant la Coupe du Monde 2006, qu'elle remporte.

Pour découvrir l'histoire de l'origine musicale du tube, regardez la vidéo ci-dessous !

