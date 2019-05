Katsuni : "Dire qu'on fait du porno et qu'on le vit bien, c'est politiquement incorrect"

C'est une des stars du porno de ces dernières années. Aujourd'hui, Céline Tran de son vrai nom est désormais autrice de bandes dessinées et coach bien-être.

De 2000 à 2013, Katsuni a fait partie de l'industrie pornographique. Elle a décidé de quitter complètement le milieu et de se reconvertir. Avant toute chose, c'est le rapport au corps qui reste le principal intérêt de Céline. Son désir est désormais de transmettre ce qu'elle a appris grâce à ses expériences.

"Quel que ce soit le domaine, quand on décide de changer de vie, c'est rarement simple. Moi, je n'ai pas envie de m'arrêter au regard des gens, sinon, on ne fait rien."

Céline Tran a choisi de relater son vécu de pornstar dans son livre "Ne dis pas que tu aimes ça" qui est une phrase dite par son attachée de presse avant une interview. Elle nous explique qu'en France, c'est très mal perçu d'être une femme et de parler de sa sexualité et du plaisir ressenti, et pas seulement dans le porno.

"Ça fait peur encore, le fait qu'une femme puisse librement dire "Je suis libre de ma sexualité, j'en tire du plaisir et tout va bien."

L'ancienne actrice poursuit sur les avantages et inconvénients du métier, et sur le paradoxe entre sa timidité naturelle et le côté impudique de ce milieu.