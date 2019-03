Immersion dans l'univers de l'e-sport belge

Ils s’entrainent 3h par jour, 5 jours semaine. Les " athlètes " avec lesquels Félix a fricotté cette semaine sont un peu particuliers, ce sont des e-sportifs !

Notre reporter a suivi et intégré une équipe de Counter Strike Go, un jeu de tir sur ordinateur, à un des plus grands tournois de Belgique, la Louvard Game.

Pendant deux jours, il a suivi l'entrainement puis la compétition aux côtés d'une équipe de e-sportifs. De plus en plus de personnes viennent d'ailleurs assister à ces compétitions. Les matchs sont retranscris en direct sur Twitch grâce à une régie installée dans ce but.

"On ne prend pas de plaisir à jouer tout seul. Donc quand on est tout seul, on préfère regarder un match." dévoilait un joueur, expliquant le succès de ces retransmissions.

