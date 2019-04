Fabian Thylmann, l'homme derrière les plus grands sites porno

Quand on parle sexe, on pense souvent a des acteurs ou actrices qui ont des membres impressionnants. Mais il y a aussi des visages moins connus. La personne que vous allez découvrir s'appelle Fabian Thylleman, et sans lui, l'industrie du porno n'aurait pas le même visage aujourd'hui.

D'origine allemande, l'entrepreneur a fait ses études à Bruxelles et s'est passionné pour l'informatique et le web très rapidement. Grâce à son logiciel d'analyse de comportement des internautes, il découvre la tendance du porno et son importance sur Internet. Il revend sa création et achète des sites porno quelques années plus tard.

En 2010, Fabian Thylmann réunit des millions de vidéos sur ses sites YouPorn, Pornhub, Brazzers ... Mais tout n'est pas rose et l'Allemand est arrêté pour fraude fiscale quelques temps après.

Découvrez tout son portrait en vidéo ci-dessous !

