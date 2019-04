De Viva For Life au Télévie, l'histoire des émissions caritatives

Le Télévie, le Sidaction, Cap 48 ... Les grands primes de charité s'enchaînent toute l'année et défendent tous des causes honorables. C'est devenu un genre télévisuel à part entière. Du téléthon à Viva for Life, la grande histoire des émissions caritatives, c'est la Pop Story de la semaine et c'est signé Nicolas Rymen.

Le premier téléthon est apparu en 1954 aux Etats-Unis lors d'une émission de 22 heures faite pour récolter des dons pour des enfants malades. Plus tard naissent tour à tour Cap 48 en Belgique et le Téléthon en France pour les personnes handicapées.

En 1989, RTL-TVi lance le Télévie pour faire avancer la recherche contre le cancer. En 2013, c'est au tour de la RTBF de lancer son émission caritative : Viva For Life où des animateurs radio sont enfermés dans un cube pendant une semaine.

Découvrez la Pop Story en vidéo ci-dessous !

