De Arlon à Los Angeles, portrait d'une danseuse belge

De Arlon à Los Angeles, il n'y a qu'un pas pour Alice Fach ! La jeune femme s'est rapidement illustrée dans l'art de la danse, en se spécialisant dans le hip hop.

Après avoir commencé avec la danse classique et le jazz à neuf ans, Alice a ensuite découvert le hip hop vers douze ans. Plus tard, elle a voyagé à Los Angeles et s'est faite remarquer pour son talent par Tim Milgram et G Madison, de grands danseurs américains qui lui ont fait confiance.

De retour à Arlon, Alice Fach a ouvert une école de hip hop pour transmettre son savoir et son expérience aux plus jeunes. L'école cartonne et les élèves sont particulièrement heureux de collaborer avec la chorégraphe arlonnaise.

Le reportage complet est disponible en vidéo ci-dessous !

Pop M! est diffusée tous les samedis à 22h15 sur La Deux et sur Auvio. Et découvrez des séquences inédites sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram.